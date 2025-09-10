Роналдо вдъхнови Португалия за обрат

кадър: БНТ,архив

Отборът на Португалия записа зрелищен успех с 3:2 при визитата си на Унгария на “Арена Пушкаш” в Будапеща в срещата от група “F” от зона “УЕФА” на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Благодарение на успеха “мореплавателите” излязоха като еднолични лидери и изглежда, че много трудно оттук нататък някой ще може да се противопостави на иберийците в битката за първото място, което дава право на директно класиране за шампионата на планетата през идната година. Португалците към момента имат цели три отбелязани гола след само два мача.

Междувременно в другата среща от групата Армения излъга Ейре у дома с 2:1 и излезе на втората позиция, оставяйки Унгария на третото място. Така към момента изглежда, Португалия ще направи самостоятелен поход към върха, докато останалите три тима ще спорят кой да стане подгласник и да се класира за допълнителен бараж, предаде Спортал.

Иначе “маджарите” стартираха изключително позитивно и след като изтласкаха първоначалния натиск на гостите, те вдигнаха на крака препълнения стадион в Будапеща. Коварно центриране излъга португалската отбрана и в 21-вата минута Барнабаш Варга засече по великолепен начин острото центриране на Жолт Наги.

Домакините обаче не съумяха да се оттеглят на почивката с гол аванс, тъй като десетина минути преди края на полувремето се пропукаха. Бернардо Силва се възползва от грешка в отбраната на съперника и след асистенция на Жоао Кансело възстанови равенството в 36-ата минута. Първоначално останаха съмнения за засада, тъй като Кристиано Роналдо се намираше зад последния в отбраната, но след намесата на системата ВАР стана ясно, че “Супер Седем” по никакъв начин не е повлиял на събитията в маджарската пеналтерия.

Видео асистент-реферът отново влезе в помощ на гостите, след като измина около час игрово време, тъй като бе отсъдена дузпа в тяхна полза. Очаквано голямата звезда на “мореплавателите” Кристиано Роналдо застана зад топката и в 58-ата минута бе осъществен пълният обрат.

Така бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус продължи да гони своята голяма цел и да стигне кота 1000 в голмайсторската си сметка. Той вече има 943 попадения на сметката си, като 141 от тях са с националната фланелка.

Освен това Роналдо изравни рекорда на Карлос Руис и вече има 39 гола, отбелязани в квалификации за световни първенства.

Попадението на голямата звезда на гостите даде импулс и в двете половини на терена, като до края на срещата имаше опасни слизания пред вратите. Така най-интересното остана за заключителните десетина минути от двубоя, когато Барнабаш Варга за втори път накара “Пушкаш” да се пръсне по шевовете, възстановявайки равенството в 84-ата минута.

Радостта на домакините обаче продължи твърде кратко и веднага след подновяването на играта в 86-ата минута “мореплавателите” отново поведоха. Тогава Бернардо Силва върна жеста на Жоао Кансело от първата част и подаде за попадението, което се оказа в крайна сметка победно. Интересното бе, че на повторенията на камерите се виждаше как домакинските привърженици все още вдигаха победоносно ръце от изравнителния гол, паднал около 120 секунди по-рано, но веднага след това замлъкнаха огорчени от негативната развръзка.

Така Кристиано Роналдо и компания приключват старта на новия квалификационен цикъл със спокойствието, че не само прибраха пълен комплект от точки, но и със знанието, че пречупиха може би най-сериозния си противник в групата. През октомври двата тима ще се срещнат отново, но това ще стане на португалска земя, което до голяма степен накланя везните отново в ползата на момчетата на Роберто Мартинес. Иначе в другия си мач Португалия ще посрещне Ейре, докато Унгария ще приеме Армения.

