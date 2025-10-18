Роналдо вкара, а Ал-Насър вече са на първото място

Стопкадър Ютуб Ал Насър

40-годишният Кристиано Роналдо продължава да впечатлява с головата си ефективност, като се разписа по зрелищен начин при победата на Ал Насър с 4:1 над Ал Фатех в мач от петия кръг на саудитската Про Лига. Преди това португалецът изпусна дузпа. Хеттрик за отбора вкара Жоао Феликс, а веднъж се разписа Кингсли Коман.

В 13-ата минута Садио Мане асистира на Жоао Феликс за 1:0. В 54-ата минута Ал Фатех изравни чрез Софиан Бендебка, а само пет минути по-късно Ал Насър получи дузпа. Кристиано Роналдо застана зад топката, но ударът му бе спасен от вратаря, предаде temasport.com.

Само секунди след пропуска легендарният №7 се реваншира. Роналдо получи подаване от Мане и с мощен удар от дистанция прати топката в горния ляв ъгъл на вратата. Това бе 800-ият гол на Роналдо на клубно ниво и общо 949-и в блестящата му кариера.

Ал Насър е убедителен лидер с 5 победи от 5 мача и голова разлика 19:2.

