Росен Христов: Влизам в ДКК, за да търся корупция, а не за пари

Кадър Нова тв

Бившият енергиен министър от кабинета „Донев“ Росен Христов, който подписа договора с турската газова компания „Боташ“, влиза в Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК). Назначението е по предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев.

„Преди няколко седмици започнах разговори с вицепремиера Александър Пулев и с членовете на Съвета на директорите на ДКК за подобряване на състоянието на дружеството“, обясни Христов пред Нова ТВ. Той допълни, че целта е преструктуриране и намиране на нови възможности за повишаване на ефективността и печалбата.

Една от основните задачи на Христов ще бъде да установи наличието на потенциални корупционни практики. Преди време бивш ръководител на компанията съобщи, че е имало ежедневни опити за корупционен натиск, а през 2023 г. икономическият министър Богдан Богданов обяви, че дружествата в ДКК не представят финансови отчети. Христов заяви, че ще направи цялостен преглед и ревизия, след което ще изработи стратегия за подобряване на пазарните позиции на дружеството.

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„Лъжливо беше тиражирано от политически лидери, че се връщам в публичния сектор заради добрата заплата. Това не е вярно“, коментира бившият министър. По думите му възнаграждението е около 1700 евро и позицията не е на пълен работен ден.

Христов ще осъществява надзор върху работата на компанията. Той е известен с подписването на 13-годишния договор с турската „Боташ“, който предизвика противоречиви оценки. Самият той е защитавал сделката с аргумента, че не е имало друга алтернатива. Впоследствие обаче други енергийни експерти и министри определиха договора като излишен от самото начало.

„Политиката не е сфера, от която се интересувам и в която смятам да се развивам. Работя от 30 години и за това време имам едва 10 месеца стаж на държавна позиция. Трудя се като експерт в областите, които познавам“, каза още Росен Христов.

Редактор "Екип на Петел",

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