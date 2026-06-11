Росен Карадимов: Надценка от 100% е факт, но тя се формира от още по-лош факт

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Комисията за защита на конкуренцията работи по 25 активни антимонополни производства и е образувала 8 производства за картели, постановени са над 200 акта и процедури. Това става ясно от изказване на председателя на КЗК Росен Карадимов пред Народното събрание при обсъждането на промените в Закона за защита на конкуренцията:

"Ние не сме направили видими резултати, защото щадим играчите на бизнеса. Ние сме постигнали доста резултати, които не са видими.

Веригата на доставки е тежко изкривена, ценообразуването е тежко изкривено. Секторният анализ за храните показа брутална деформация в ценообразуването.

Надценка от 100% е факт, но тя се формира от още по-лош факт: 50% са за сметка на производителя", посочи Карадимов, цитиран от БНР.

Промените предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации.

Комисията за защита на конкуренцията ще може да налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот на предприятието за предходната финансова година при нарушения на закона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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