Росен Карадимов: Само закон няма да реши проблема с цените

Проблемът с високите цени не може да бъде решен само със законодателни промени, а изисква дългосрочна държавна политика и подкрепа за българските производители.

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов пред бТВ.

„Законът сам по себе си няма да доведе и не може да доведе до стоп на цените“, каза Карадимов.

По думите му секторният анализ на КЗК показва сериозни структурни проблеми в земеделието и хранителния сектор.

„66% са намалели стопанствата, които отглеждат крави майки, 67% – овце майки, а 70% – кози“, заяви той.

Според Карадимов това означава, че България губи продоволствена сигурност и става все по-зависима от внос.

„Производителят е слаб срещу големите вериги“

Председателят на КЗК подчерта, че основният проблем е в отношенията между производителите и търговските вериги.

„Половината от надценката е за сметка на производителя“, каза той и обясни, че малките производители често са принудени да приемат условията на големите търговци, предава БГНЕС.

Като пример Карадимов посочи разликата между българското сирене и вносната гауда.

„Надценката при гаудата е 25%, а при българското овче сирене – 100%“, заяви той.

По думите му големите чужди производители имат по-силна пазарна позиция и могат да диктуват условията на веригите.

КЗК започва нови производства

Карадимов обяви, че до седмица КЗК ще образува две производства за нелоялни търговски практики в сектора на храните.

„Те ще бъдат по новите правомощия на комисията и санкциите могат да достигнат до 10% от оборота“, заяви той.

Председателят на КЗК съобщи и за разследвания на картели и тръжни манипулации при обществени поръчки.

„Имаме образувани над седем производства, а в следващите дни ще има и две предявявания на обвинения за картели“, каза Карадимов.

Проверки и при лекарствата

По думите му сериозни проблеми има и в сектора на лекарствата.

„Големите проблеми са вертикалните концентрации – производител, търговец на едро и аптеки“, заяви той.

Карадимов посочи още, че КЗК не регулира директно цените.

„КЗК гарантира конкурентната среда в България. Тя не следи цените“, подчерта председателят на комисията.

