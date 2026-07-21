Росен Карадимов: За 6 месеца установихме и повдигнахме обвинение на 8 фирми за участие в 3 картела

кадър: БНТ

Когато манипулираш една обществена поръчка, ти директно взимаш от обществения ресурс, заяви Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията в "Още от деня".

„Когато манипулираш една обществена поръчка, ти директно взимаш от обществения ресурс, който е определен за тази дейност. Доставката на болнични храни е обществена поръчка. В тази обществена поръчка участват три фирми за София, разпределят си пазара, уговарят си цените, директорът на болницата нищо не може да направи. Ако видите нашите анализи за последните пет години, ще видите кой, кога и къде.“, посочи председателят на КЗК.

За НЗОК Карадимов заяви:

„Министърът, когато възлага поръчка за медицински изделия, я възлага по пътя на Закона за обществените поръчки. Министерството възлага по ЗОП, а Здравната каса възлага по една наредба. Стойността на пазара, който се развива, е над 100 млн. евро годишно. Това е един огромен пазар, за който решихме, че си заслужава да погледнем към него, защото няма логика два органа и две структури да възлагат по различен ред купуването на подобен тип медицински изделия.“

По отношение на работата на КЗК Карадимов коментира:

„Комисията се превърна в един публичен, предвидим орган и регулатор, на който хора и структури вярват. Функцията на КЗК, освен санкционна, която е безспорна, е функция на регулатор, тя не е контрольор. Оценката за работата ѝ трябва да се види как регулира определени пазари и дали успява да ги регулира. За една година са образувани 1067 производства, произнесени са 1530 акта, има 1384 жалби по Закона за обществените поръчки, работят се активно 4 секторни анализа, има 28 висящи преписки по нелоялна конкуренция, 8 активни производства – пазарни манипулации. В рамките на 6 месеца ние установихме и повдигнахме обвинение на 8 фирми за участие в 3 картела.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!