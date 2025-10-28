Росен Петров: На 6 метра под центъра на София се крие „софийския Колизеум“ и не изкарваме нито един лев

Кадър тв 7/8

Росен Петров написа много информативен пост в социалната мрежа и даде пример как в България във вода газим, а жадни ходим.

Ето поучителната му история:

В началото на октомври една новина обиколи всички световни медии. В Колизеума в Рим откриха за посещения т.нар. таен „проход“ или „тунел“ на император Комод – онзи лошият от първия филм „Гладиатор“, по който той необезпокояван от тълпите излизал до трибуната за най-важните гости и наблюдавал любимите си гладиаторски битки.

Проходът, с дължина 55 метра, е реставриран само за една година. Изградена е специална пътека за посетителите, снабден е със специално осветление, тактилни карти, QR кодове и, както се казва, „каквото се сетите“. Цената за минаване по него е 24 евро, а т.нар. Didactic Visit струва 32 евро. Разрешават се групи от по 8 човека. За сравнение, базовата цена за обикновена разходка из Колизеума е 18 евро.

Защо ви разказвам за това? Защото така се прави. Само за една година е реставриран цял 55-метров тунел, а после ще следват десетилетия и десетилетия печалби за Рим (а парите, с които е реставриран, са по европейски програми).

Ако на този фон си зададем интересния въпрос какво се случва със Софийския римски амфитеатър, който бил абсолютно съизмерим с Колизеума със своите над 20 000 седящи места, арена с дължина 60,5 м, ширина 43 м и трибуни с височина 20 метра – отговорът ще е: практически нищо.

През август 2025 г. се вдигна една неочаквана кампания, най-вече във Facebook, за това колко е нужно амфитеатърът в София да бъде изваден на показ и реставриран. Имаше петиции, клипчета и после всичко замря, тъй както започна. И май всичко се оказа някаква временна политическа пушилка. Но ако не друго, поне част от столичния „хайлайф“ (най-вече хората с претенции, че са родом от „жълтите павета“) разбраха, че в София има такова нещо.

А въпросният амфитеатър е открит още през 2004 г. Вече 21 години за него има най-вече „идейни разработки“ и нищо друго. През това време 6 милиона туристи посещават всяка година римския Колизеум и всеки от тях оставя по минимум 18 евро.

„Нашият“ столичен амфитеатър продължава да стои 6 метра под земята, и София продължава да бъде единственият град в света, притежаващ такава полузаровена забележителност точно в градския център, от която не изкарва и един лев (0,51 euro). И вече 21 години слушаме „как се работи“, „как ще се вземат мерки“ и „колко хубаво ще стане един ден“.

Ние се развиваме бавно дори по мерките на античността. Родоначалникът на „цезарите“, самият Гай Юлий Цезар, управлява само 5 години. Вероятно най-великият римски император Траян властва само 19 години, през които превзема Дакия, Арабия, Месопотамия и Армения.

Та за 19 години Траян, освен че воюва, издига само на нашите днешни земи осем града – Никополис ад Иструм, Улпия Ескус, Августа Траяна, Улпия Рациария, Марцианополис, Пауталия, Никополис ад Нестум и разбира се Улпия Сердика (едно от имената на Траян е Улпий).

Нашите нови „сердикийски“ градоуправници за 21 години направиха едно изображение – компютърна възстановка (от 2011 г., дори не знам дали е тяхна заслуга) и два-три плаката и две-три табели на „софийския Колизеум“. Толкоз.

Ако такива хора управляваха навремето Рим, нямаше да има ни „република“, ни „империя“, а много идеи, планове и още повече празни приказки.

