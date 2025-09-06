Росен Петров: Щяхме да минаваме митница до Пловдив и Бургас, ако не беше Съединението

Кадър Фб "Съединението е един от малкото чисто български актове в историята ни. То ни напомня, че когато сме заедно, можем да постигнем изключителни успехи. Когато сме разделени – сами се обричаме на провали.“



Това каза в интервю за вестник "24 часа" водещият на "Операция История“ Росен Петров.



По думите на Петров, ключовият урок от събитията през 1885 г. е именно националното единство.



"Тогава българите показват, че могат сами – без чужда намеса – да отстояват националната си кауза. Това е плод на общонародно дело, на умела дипломация и на смелостта на българската армия, която защитава Съединението в Сръбско-българската война“, подчерта той.



Историкът напомни, че често възприемаме постиженията на предците си за даденост.



"Днес пътуваме до Пловдив или Южното Черноморие без граници и митници, без да си даваме сметка, че ако не беше Съединението, това нямаше да е възможно“, каза Петров. Още в 24 часа