Росен Плевнелиев: Румен Радев е излязъл от ролята си, за да вземе властта

Борбата за власт може да доведе до нов политически проект или извънредна нестабилност, смята бившият президент

Бившият президент Росен Плевнелиев заяви, че държавният глава трябва да подкрепя управляващите, когато те предлагат добри решения за страната. В предаването "На Фокус" той коментира опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не използва услугите на НСО.

"Хората трябва да знаят истината – има много манипулации. В конкретен случай – секретарят на НСО показва справка за даден екип, след това излизат още и още нови справки, но никой не ги предоставя на медиите," коментира Плевнелиев.

Бившият държавен глава поясни, че по време на неговия мандат екипът му се е движил заедно с него на събития. "В конкретния случай говорим за събитие във Варна, на което е трябвало да присъства президентът Радев. През 2014, аз, с целия си екип се движех – това е мой екип, съветници, заедно със секретарите. Събитието беше извънредно, а това, което показа съветникът на президента днес не беше такава справка," обясни той.

Плевнелиев подчерта, че атаките към президентската институция по време на неговия мандат са били по-силни, отколкото в момента. Според него е необходимо да се проверят и сравнят фактите, като се използват справките от службата за охрана.

Изходът е в ръцете на гражданите

Бившият президент определи като възможни пътища за излизане от настоящата политическа ситуация създаването на нов политически проект или извънредна нестабилност в страната.

"Изходът от тази борба е в ръцете на гражданите и в това да са научили, че противопоставянето днес е между демократи и популисти," заяви Плевнелиев.

Той критикува забавянето на назначения за ключови постове като посланици или председател на ДАНС, определяйки ги като "скандални". "Имаше много трудни години за страната. Имаше искане на оставки. Дори и тогава нямаше такива забавяния – но когато дойдат нови управляващи, те имат наистина добри идеи по някои направления. Президентът е длъжен да ги подкрепи," добави бившият държавен глава.

Критика към сегашния президент

"Президентът е един – и за опозиция, и за управляващи. Радев обаче не разбира това," заяви Плевнелиев.

Коментирайки скорошните арести на високопоставени лица, той припомни ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който определи като незаконен. "Сякаш се е изградила домова книга за подобни сценарии – встъпваш на длъжност, арестуваш опонента, създаваш свои канали за информация. Надявам се България да не достигне до такъв момент," предупреди Росен Плевнелиев.

