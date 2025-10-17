Росен Желязков: Не е време за избори

Снимка: Булфото

Не е време за избори, заяви премиерът Росен Желязков на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за избори, защото партийният инстинкт би могъл да ни води в тази посока, посочи министър-председателят, цитиран от БТА. Нашият отговор е: "Не, не е време за избори", защото това означава избори февруари месец, посочи той.

По думите му, това означава избори в началото на една предизвикателна година, в която освен бюджетните предизвикателства има и предизвикателства, свързани с въвеждането на еврото, и в несигурна геополитическа среда.

Изборите в Пазарджик са лакмусът за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор, този разговор беше започнат, посочи Желязков. Той каза, че вчера е провел разговор с БСП и ИТН. Предстоят разговори и в понеделник.

Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент, за да могат да се посрещнат всички предизвикателства, заяви премиерът. Той отбеляза, че е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички. По думите му, изборите няма да решат нищо.

