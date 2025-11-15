Росен Желязков: Пазарът дори няма да разбере

кадър: Министерски съвет на Република България

Пред нас важната задава е да осигурим навременната нормална доставка на нефт и преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също, разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, ще внесат необходимото успокоение - пазарът дори няма да разбере. Това каза във видео, излъчвано във Фейсбук страницата на Министерския съвет, премиерът Росен Желязков, който се запозна с хода на работата по реализацията на Вертикалния газов коридор в района на магистрала “Хемус”.

Правителството трябваше да направи най-доброто, което беше възможно да направи, и ние го направихме - тихо, спокойно, без фанфари, без да участваме във вътрешната политическа динамика. Показахме, че когато работим ефективно, с подкрепата на мнозинството, на парламента, резултатът е явен, заяви Росен Желязков, цитиран от БТА.

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

САЩ издадоха общ лиценз, позволяващ трансакции, включващи някои дружества на „Лукойл“ в България, съобщи на сайта си Министерството на финансите на страната. Засегнатите от мярката дружества са „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“. Отсрочката е до 29 април 2026 г.

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“. Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той влезе в сила от вчера и изтича на 14-и февруари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!