Росен Желязков: Пожелавам на Черна гора да бъде 28-ият член на ЕС

снимка Министерски съвет

България е твърд поддръжник на европейската интеграция на Черна гора, обяви при официалното си посещение в Подгорица премиерът Росен Желязков. До края на следващата година балканската страна е амбицирана да приключи преговорния процес.

Желязков очаква през 2028 година Черна гора да е част от Европейския съюз и Западните балкани да се похвалят с разширяването си:

"Аз искам от самото начало да пожелая Черна гора да е 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното кралство със своя принос в Съюза, което е гаранция за сигурност и стабилност. Всъщност, ако говорим за начин, по който има гаранции за стабилността в Европа, това включва и процеса по разширяване, а и ще подкрепяме всички останали страни, които са кандидати и се справят успешно с преговорния процес, базиран на собствени заслуги, за това да бъдат колкото се може по-скоро част от нашия съюз", допълни Желязков.

Премиерът постави акцент на по-добрата свързаност между София и Подгорица, след като днес се подписа двустранната декларация, че двете страни желаят да има редовна въздушна линия, а за да няма в момента такава причината е липсата на интерес:

"Интензифицираме нашите двустранни отношения по посока развитието на икономическите ни връзки, но те, разбира се, са предпоставени от по-добрата свързаност". Ще се търси нов подход, подчерта Желязков.

Милойко Спаич, премиер на Черна гора, благодари за подкрепата на страната ни за еврочленството. Отбеляза, че почти 80% от населението на страната му и от всички етноси са проевропейски настроени. По думите му, сега е времето двустранните отношения с България да се развиват на по-високо ниво, а хората да общуват и пътуват по-лесно. Той насърчи страната ни за Еврозоната. Черна гора повече от 20 години използва европейската валута, без да е член на еврозоната. Спаич подчерта, че това е помогнало да се избегне хиперинфлацията и открои интереса на инвеститорите към страната му:

"Еврото помогна много на страната ни, намали инфлацията, улесни инвеститорите. Това е втората по големина валута в света, много ликвиден инструмент", предаде днес.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!