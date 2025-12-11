реклама

Росен Желязков: Правителството подава оставка

11.12.2025 / 14:23 3

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Минути преди гласуването на вот на недоверие в парламента, правителството подаде оставка. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков на извънреден брифинг.

Той заяви, че управляващите трябва да са на нивото на исканията на масоните протести и поиска протестиращите да изберат своите формални лидери, които да поемат отговорността за управлението на държавата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
ПраБългарин (преди 12 минути)
Рейтинг: 70782 | Одобрение: -28143
Вчера бях на протеста, явно сме оказали силно влияние щом днес за развяли бялото знаме УхиленУхиленУхиленУхиленУхилен
0
0
Серж (преди 13 минути)
Рейтинг: 229815 | Одобрение: 46050
Ами сега?...:devil:
1
0
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 161728 | Одобрение: 17778
Сетила се Мата Хари да се побара!!!;):errm:Ангелче Харема и той ли подава оставка???;)УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама