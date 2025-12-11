Росен Желязков: Правителството подава оставка

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Минути преди гласуването на вот на недоверие в парламента, правителството подаде оставка. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков на извънреден брифинг.

Той заяви, че управляващите трябва да са на нивото на исканията на масоните протести и поиска протестиращите да изберат своите формални лидери, които да поемат отговорността за управлението на държавата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!