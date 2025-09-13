Росен Желязков: Разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета
снимка: Булфото
Премиерът Росен Желязков обяви, че вотът на недоверие, внесен от ПП- ДБ представлява "алманах на всички проблеми в съдебната система".
По думите му, стои въпросът ще бъде ли допуснато разглеждането му в противоречие с Конституцията, тъй като съдържа вече обсъдени теми на вотове:
"Аз разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета на предстоящия вот, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени, във взаимодействие между централната и местните власти", каза премиерът пред БНР в Кюстендил, където участва в регионална академия на Младежката организация на партията.
