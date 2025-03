Росен Желязков: Украйна, бъди смела

снимка: Булфото

"Украйна, бъди смели, бъди силна! Ние сме с теб!", това написа премиерът Росен Желязков с своя профил в Екс по повод взривоопасната среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong. We stand by you. 🇧🇬🇪🇺