Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при пожара в швейцарския ски

снимка: МС

Премиерът в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана.

Десетки хора загинаха и 100 бяха ранени, повечето от тях сериозно, след като пожар избухна в претъпкан бар по време на новогодишно парти в луксозния швейцарски ски курорт Кран Монтана, съобщиха властите в четвъртък.

В Екс Росен Желязков написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.

Пожар избухна в 1:30 ч. (00:30 GMT) в бар, наречен „Le Constellation“ в курорта в югозападна Швейцария. Причината за пожара, който първоначално беше съобщен като експлозия, остава неясна, но властите заявиха, че изглежда е инцидент, а не нападение.

Две французойки, които казаха, че са били в бара, казаха пред френската телевизия BFM, че са видели пожара да започва в сутерена на клуба, след като бутилка, съдържаща „свещи за рожден ден“, е била държана твърде близо до дървения таван.

„Огънят се разпространи по тавана супер бързо“, каза пред BFM TV една от двете жени, която се представи като Ема и Албан. Двете казаха, че са успели да се изкачат по тясно стълбище до партера, когато е избухнала паника, и да избягат от сградата. Минути по-късно огънят е достигнал и до партера, казаха те, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!