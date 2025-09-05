Росен Желязков пред Антонио Коща: България няма да изпраща войски в Украйна

снимка: МС

Министър-председателят Росен Желязков заяви на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че единственият начин за възпиране на агресивното поведение, наблюдавано през последните години, е чрез ефективна отбрана.

Премиерът Желязков е обсъдил с Коща сигурността в Черно море.

"Сигурността в Черно море е важна предпоставка за сигурността на Европа. Черноморският басейн е важен за мира и енергийната сигурност. Черно море не може да се разглежда изолирана кота басейн, а като част от по-широка система за европейска сигурност", подчерта българският премиер.

Той заяви, че България поддържа желанието си за изграждане на Център за черноморска сигурност заедно с Турция и Румъния.

Премиерът Желязков е говорил с Коща и за Западните Балкани, които остават стратегически приоритет за България. Ние много ясно заявихме още по време на своето председателство, че разширяването със Западните Балкани гарантира по-голяма сигурност, добави българският премиер.

По отношение на РС Македония премиерът Желязков заяви, че единственият път напред за нея е изпълнението на договореностите от юни 2022 г. без тяхната ревизия.

Българският премиер подчерта, че Европейският съюз е силен когато е единен.

"Вземането на решения с квалифицирано мнозинство по въпросите на разширяването и външната политика ще отслаби ЕС. България последователно не подкрепя въвеждането на квалифицирано мнозинство. Единствено чрез консенсус можем да запазим доверието в ефективността на решенията", подчерта българският премиер.

Той също така заяви, че просперитетът на Украйна е важен за просперитета на Европа, предаде БГНЕС.

"България няма да изпраща войски в Украйна. Нашето участие ще е в морския домейн с кораби", подчерта премиерът Желязков, допълва Bulgaria ON AIR.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС стои плътно зад Украйна.

"България съществено допринесе за това усилия със своята военна подкрепа. Ще продължим с решителност да подкрепяме устойчивостта на Украйна", каза той.

Коща похвали решението на България да увеличи парите за отбрана.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!