Росица Матева, ЦИК: Обучените членове се заменят в деня на изборите и работят хора, които не са минали обучение

кадър: Bulgaria ON AIR

Само за последното десетилетие Изборният кодекс е изменян около 30 пъти, най-често непосредствено преди избори. Това стана ясно от коментар на зам.-председателя на Централната избирателна комисия Росица Матева в ефира на предаването "Опорни хора".

По повод ограниченията за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, гостът в студиото подчерта: "Това е политическо решение, взето от народните представители, които са избрани да представляват народа. И Централната избирателна комисия, освен да го изпълни, няма какво да каже по въпроса повече".

Въпреки това комисията, съвместно с Министерството на външните работи, търси възможност за разкриване на повече секции в дипломатическите и консулските представителства.

"Говоря за само три държави извън Европейския съюз, в които на предходни избори е имало повече от 20 секции. Това са Турция, Великобритания и САЩ", уточни зам.-председателят на ЦИК пред Bulgaria ON AIR.

Матева обърна внимание, че предложенията на ЦИК за промени в Изборния кодекс не са били приети. Сред тях е ограничаване на масовите смени на членове в секционните избирателни комисии в последния момент и съкращаване на срока за назначаването им."В решението на Конституционния съд има изводи, че в тези райони, в които има масови замени на членове на секционни избирателни комисии преди изборите на 27 октомври, там има най-много грешки. И то е нормално. Обучените членове се заменят в деня на изборите и работят хора, които не са минали обучение. Очевидно не са положили усилия да прочетат методическите указания. И така се получават проблемите", заключи Матева.

