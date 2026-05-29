Росица Велкова става председател на Надзорния съвет на НЗОК
Росица Велкова става председател на Надзорния съвет на НЗОК. Това реши Министерският съвет.
Днес беше прието решение за промяна на двама представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, предаде Нова телевизия.
Предсрочно са освободени Станимир Михайлов и Владимир Афенлиев, а на тяхно място са определени заместник-министърът на финансите Росица Велкова и Галя Александрова, която е заместник-министър на здравеопазването.
