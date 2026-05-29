Росица Велкова става председател на Надзорния съвет на НЗОК. Това реши Министерският съвет.

Днес беше прието решение за промяна на двама представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, предаде Нова телевизия.

Предсрочно са освободени Станимир Михайлов и Владимир Афенлиев, а на тяхно място са определени заместник-министърът на финансите Росица Велкова и Галя Александрова, която е заместник-министър на здравеопазването.

