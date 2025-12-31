Ройтерс: „Дисни“ ще плати глоба от 10 милиона долара

снимка: Coolcaesar, Уикипедия

Американската компания „Дисни“ се е съгласила да плати глоба от 10 милиона долара заради предполагаемо нарушение на американските закони за право на личен живот на децата, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на американското министерство на правосъдието.

До това решение се стигна в хода на дело, след като Федералната търговска комисия заяви, че компанията незаконно е позволила събиране на лични данни на деца, които се гледали предназначено само за деца съдържание в канала „ЮТюб“, допълва БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!