Ройтерс: Иранските власти показаха днес, че ще стигнат до по-твърди мерки

Иранските власти показаха днес, че ще прибегнат до по-твърди мерки при потушаването на едни от най-големите антиправителствени протести в страната от години, а Революционните гвардейци обвиниха за организирането им "терористи" и изразиха готовност да бранят националните интереси, стратегическата инфраструктура и държавното имущество, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Само ден след като американският президент Доналд Тръмп отправи ново предупреждение, че САЩ могат да се намесят, се появиха нови съобщения за насилие в цялата страна, макар че спирането на интернет прави трудно оценяването на пълния мащаб на случващото се.

Според неправителствената организация "Нетблокс", цитирана от Франс прес, в Ислямската република няма интернет вече 48 часа.

Живеещият в изгнание син на последния ирански шах Мохамад Реза Пахлави - Реза Пахлави, който стана водеща фигура сред фрагментираната иранска опозиция, призова демонстрантите да разширят протестите и да свалят от власт управляващите теократи, съобщи още Ройтерс.

Държавните медии съобщиха за подпалена общинска града в Карадж, западно от Техеран, и обвиниха за това "участниците в безредиците". Държавната телевизия излъчи кадри на погребения на членове на силите за сигурност, които са били убити при протести в градовете Шираз, Кум и Хамедан.Кадри в социалните мрежи показаха вчера големи тълпи в Техеран, които извършват палежи по улиците на града през нощта.

Протестите в Иран се разпространиха след 28 декември в отговор на повишаването на инфлацията и бързо прераснаха в политически с исканията за промяна на теократичното управление. Иранските власти обвиниха САЩ и Израел, че стоят зад протестите.

Според данни на Новинарската агенция на активистите за човешки права (HRANA) най-малко 50 протестиращи и 15 членове на силите за сигурност са били убити досега, а 2300 души са били арестувани.

Полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним съобщи за ареста на 100 "въоръжени участници в безредиците" в град Бахарестан близо до Техеран.

В изявление, излъчено от държавната телевизия, Революционните гвардейци - елитно подразделение, което е участвало в потушаването на предишни протести - обвини за атаките срещу сгради на военните и на правоприлагащите органи "терористи". Те съобщиха, че няколко граждани и членове на силите за сигурност са били убити, а обществена и частна собственост е станала обект на палежи.

Иранската Революционна гвардия предупреди, че защитата на постиженията на Ислямската революция от 1979 г. и на сигурността на Иран е "червена линия" за нея.

Във публикуван в "Екс" видеоклип, синът на последния ирански шах 65-годишният Реза Пахлави, чийто баща е свален с революция през 1979 г. и умира през следващата 1980 г., заяви, че Ислямската република ще бъде "поставена на колене". Той призова протестиращите да се "подготвят за превземане" на центровете на големите градове, и каза, че се подготвя скоро да се завърне в родината си.

"Нашата цел вече е не само да излезем на улицата, нашата цел е да се подготвим за превземане на центровете на градовете и да ги задържим", каза Пахлави.

