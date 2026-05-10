Ройтерс: Катарски танкер пътува към Ормузкия проток

снимка: Пиксабей

Катарският танкер за втечнен природен газ "Ал Хурайтият" пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за Порт Касим в Пакистан. Това съобщава "Ройтерс", като се позова на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването LSEG.

Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания "КатарЕнерджи".

Плавателният съд, управляван от компания "Накилат Шипинг Катар" и плаващ под флага на Маршаловите острови, има товарен капацитет от 211 986 куб. метра, показват данните на LSEG, предава БТА.

Иранските гвардейци на Революцията спряха два катарски танкера за втечнен газ - "Ал Даайен" и "Рашида", които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април, и ги инструктираха да останат на позиция, без да им дадат обяснения, припомня "Ройтерс".

Катар е вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, като основните му клиенти са в Азия. Иранските атаки извадиха от строя 17% от капацитета за износ на втечнен газ на Катар, като се очаква ремонтните работи да доведат до загуба на 12,8 милиона тона газ годишно за период от три до пет години.

