Ройтерс: Силни експлозии във венецуелската столица Каракас

кадър: Бтв

Силни експлозии във венецуелската столица Каракас в ранните часове на събота сутринта, според очевидци на Ройтерс, а южната част на града, близо до голяма военна база, е останала без електричество.

Забелязани са военни самолети, предава още Ройтерс, цитирани от Бтв.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обещавал сухопътни операции във Венецуела на фона на усилията за оказване на натиск върху президента Николас Мадуро да напусне поста си, включително разширени санкции, засилено военно присъствие на САЩ в региона и повече от две дузини удари по кораби, за които се твърди, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море.

