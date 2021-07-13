Рожден ден днес имат
фото: pexels.com
Бойко Ноев, политик
Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс
Калоян Паргов, председател на БСП-София
Константин Евтимов, виолончелист
Проф. Сава Гроздев, математик
Симеон Дянков, финансист, бивш вицепремиер и министър на финансите
Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща
Атанас Капралов, поет, музеен уредник, журналист и обществен деятел
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