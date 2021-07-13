Рожден ден днес имат

фото: pexels.com

Бойко Ноев, политик

Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс

Калоян Паргов, председател на БСП-София

Константин Евтимов, виолончелист

Проф. Сава Гроздев, математик

Симеон Дянков, финансист, бивш вицепремиер и министър на финансите

Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща

Атанас Капралов, поет, музеен уредник, журналист и обществен деятел

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