Рожден ден днес празнувaт треньор, политолог и рапър

Снимка Pexels

Днес тортата режат следните известни личности, пише standartnews.com:

Георги Младенов, баскетболист и треньор

Проф. Евгений Дайнов, политолог

Кристиан Талев-Криско, рапър, музикален продуцент и автор на песни

Кънчо Стойчев, социолог

Любомир Стойков, професор културолог

Мирела Иванова, поетеса, преводачка, драматург в Народен театър „Иван Вазов“

Проф. Орлин Дворянов, художник

Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от основателите на СДС





Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg