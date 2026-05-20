Рожден ден празнува Алекс Сърчаджиева

Кадър БТВ

Родена е на 20 май 1983 г. в София.

Завършва 8-о СОУ в София. След това завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2006 г., в класа на проф. Здравко Митков. На 1 септември 2006 г. е назначена на щат в театър „Българска армия“. Играе в различни пиеси в театъра, като по-известните от тях са: „Ножица – трепач“, „Процесът срещу Дон Жуан“, „Чайка“ и други.

Започва работа като водеща в музикалното предаване „Мело ТВ Мания“ по Канал 1.

Има участия и в няколко филма, като за филма „Шивачки“ е номинирана за награда за главна женска роля.

От 2014 г. е на щат в Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Била е водеща на Фермер търси жена, (2011 г.), BIG и VIP BROTHER (2012 – 2018 г.) заедно с Ники Кънчев, Dancing Stars (2013 – 2014 г.) с Красимир Ранков и Калин Сърменов, както и самостоятелно на първия сезон (2019 г.) на „Игри на волята“ по Нова ТВ. От 2022 г. води токшоуто „Животът по действителен случай“ по Би Ти Ви. От 2024 г. води предаването „Аз обичам България“ по същата телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!