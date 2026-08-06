Рожден ден празнува Александър Везенков

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Александър (Алекс) Сашков Везенков е български баскетболист с гръцко и кипърско гражданство. Част от националния отбор на България. Спортист на годината на България за 2022 и 2023 г.

Играе на позиция тежко крило и е висок 206 см. На клубно ниво играе за БК Олимпиакос.

В края на юни 2017 година е изтеглен в драфта на НБА от Бруклин Нетс под номер 57. През 2021 г. правата му за НБА преминават в Кливланд Кавалиърс.През лятото на 2022 г. Кливланд обменя правата на Везенков в Сакраменто Кингс.

На 1 юли 2023 година става ясно, че Везенков преминава официално в Сакраменто Кингс като по този начин става вторият българин играл в НБА след Георги Глушков.

Роден е на 6 август през 1995 година в Никозия, Кипър. Син е на Сашко Везенков, дългогодишен изпълнителен директор на Лукойл Академик. Произхожда от голям български род от дебърското село Тресонче.

Везенков започва професионалната си кариера с мъжкия отбор на Арис в гръцката лига, като през 2011 г. се появява в 10 мача, със средна стойност от 2,5 минути на паркета. През сезон 2012 – 13, той се появява в 21 мача, с 3.9 точки и 2.5 борби средно на мач. Той е избран в гръцката лига за Най-добър млад играч през 2013 г.

Везенков в игра за Олимпиакос.

През август 2013 г. той преподписва с Арис за 3 години. През следващия сезон той се установява в екипа и се появява през 26 игри и 11.1 точки, 5.8 борби, 2.1 асистенции и 0.9 откраднати топки средно на мач. Той е избран за Най-добър млад играч в гръцката лига отново през 2014 г. В местното дерби срещу съперника ПАОК, по време на сезон 2014/15, Везенков постига своя максимум в кариерата си в Гърция в точките и борбите, с 29 точки и 14 борби. Като цяло, той играе в 37 мача през сезона 2014/15, с 16,8 точки, 7,3 борби и 1,6 асистенции средно на мач. По време на 26-ия редовен сезон в Гърция, Везенков е лидер в първенството в общия брой отбелязани точки с 469 и е на второ място в общите спечелени борби с 201. Той също е обявен за най-ценен играч на лигата, както и за най-добър млад играч този сезон. Везенков първоначално планирана да влезе в драфта на НБА през 2015, но по-късно оттегля името си от него преди крайния срок, който е определен за международни играчи през юни.

На 31 юли 2015 г., Везенков подписва четиригодишен договор на стойност 2 милиона евро, с испанския клуб Барселона. Барселона също плаща такса за изкупуване на стойност 315 000 евро на бившия клуб на Везенков, Арис. Договорът на Везенков с Барселона също включва опция за изкупуване от НБА, която е в размер на 1 милион евро. Клубът от испанската лига Валенсия Баскет, както и гръцкият клуб Панатинайкос, също проявяват интерес към подписване на договор с Везенков по онова време. След това Везенков отново поставя името си в драфта на НБА през 2016 г., след като първият му сезон с Барселона приключва. Въпреки това той премахва името си от драфта на 13 юни 2016, крайния срок за международните играчи.

През 2018 г. става част от БК Олимпиакос. През първите си два сезона влиза по-често от резервната скамейка на мястото на местния идол Йоргос Принтезис. През сезон 2020/21 игровото му време в Евролигата се покачва до средно 23.3 минути на мач, като Везенков вкарва по 11.5 точки на среща. Въпреки доброто представяне на българина обаче „олимпийците“ пропускат плейофите на Евролигата за трета поредна година.

След завръщането на тима в шампионата на Гърция през сезон 2021/22 Олимпиакос печели Купата на Гърция. Във финала срещу Панатинайкос Везенков вкарва 18 точки и е с основен принос за успеха. В Евролигата Везенков става титулярно тежко крило и играе в 31 срещи (29:35 мин, 13.8 точки, 5.6 борби, 1.5 асистенции). В 13-ия кръг българинът е избран за баскетболист на седмицата, след като вкарва 22 точки срещу УНИКС Казан и поставя най-добро постижение в кариерата си.Към края на редовния сезон Везенков се превръща в основен реализатор на тима и през февруари е избран за играч на месеца. На 26 март за втори път става баскетболист на кръга в Евролигата след 18 точки и 10 борби срещу АСВЕЛ при успеха с 94:80.

През лятото на 2022 г. получава оферта от Сакраменто Кингс, който държи правата му за НБА. Везенков обаче отказва предложението от договор за 1 милион долара, което е значително по-малко от контракта му с Олимпиакос на стойност 2,7 милиона.

Везенков се превръща в истински лидер на Олимпиакос и извежда тима до първо място в редовния сезон на Евролигата. Българинът прави впечатляващи изяви в турнира – най-много точки през сезона записва срещу АЛБА Берлин (28) и счупва рекорда си по борби (14 срещу Жалгирис) в един мач в турнира. Пет пъти Везенков е избран за играч на кръга, като поставя и рекорд за сезона по най-висок коефициент на полезно действие (43), а на два пъти печели баскетболист на месеца (ноември 2022 и февруари 2023). На 18 май 2023 г. е обявен за MVP на сезона в Евролигата.[12] Той става и третият играч след Нандо де Коло и Лука Дончич, който в един сезон печели приза за най-полезен играч и наградата за най-добър стрелец в един сезон.

На 18 юли 2023 г. подписва договор със Сакраменто Кингс на стойност 20 милиона долара. Не успява да се наложи под ръководството на треньора Майк Браун и записва 42 мача, във всички от които влиза от скамейката. Записва някои солидни представяния – по 14 точки в 2 мача срещу Финикс Сънс.и 11 точки срещу ЛА Лейкърс. Към края на сезона обаче игровото му време се съкращава.

На 28 юни 2024 преминава в Торонто Раптърс заедно с Дейвън Мичъл в сделка за Джейлън Макданиелс.[ Впоследствие на 23 юли 2024 година става ясно, че се завръща в Олимпиакос.

Извежда Олимпиакос до шампионската титла на Гърция през сезон 2024/25, както и до Суперкупата на Гърция. В Евролигата става най-добрият играч по коефициент на полезно действие и вкарва средно по 19.8 точки на мач. На 10 януари 2025 г. вкарва 45 точки срещу Байерн Мюнхен, което е негов личен рекорд. Тимът достига до полуфиналите на Евролигата.

През сезон 2025/26 Везенков за втори път в кариерата си става най-полезен играч в Евролигата, както и за втори път най-добър реализатор. Извежда Олимпиакос до триумфа в Евролигата, като това е първа европейска титла за отбора от Пирея от 2013 г. насам.

Редактор "Екип на Петел",

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