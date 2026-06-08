Рожден ден празнува Андрей Арнаудов

Кадър БТВ

На 8 юни рожден ден има Андрей Арнаудов.

Днес 40 години навършва Андрей Арнаудов - български продуцент и телевизионен водещ.

Андрей Василев Арнаудов е роден на 8 юни 1979 г. в София. Баща му е Васил Арнаудов – български хоров диригент. Учи в Шесто основно училище „Граф Игнатиев“ в София. Продължава образованието си в 22 средно училище „Георги С. Раковски“. Завършва специалност „Телевизионна журналистика“ в СУ „Климент Охридски“.

Над 10 години свири на пиано. Участва в младежка театрална трупа към театър „Сълза и смях“, където играе 6 години.

На 13-годишна възраст за първи път се снима в телевизия. Последният водещ е на предаването за младежи и студенти – „Час по всичко“. Бил е репортер в „Преди новините“ по БНТ.

От 1998 г. работи в екип с Иван Христов – в телевизия „Демо“ с предаването „Кому е нужно?“ и в телевизия „Ден“ с предаванията „Междинна станция“ и „Сблъсък“.

Основател и собственик (заедно с Иван Христов) на продуцентската компания „Междинна станция“.

През 2000 г. Андрей и Иван създават предаването „Сблъсък“, което водят и продуцират до 2013 г. През 2007 г. са водещи на музикалното конкурсно шоу „Мюзик Айдъл“ 1. През 2008 и 2009 г. стават и продуценти на „Мюзик айдъл“ 2 и „Мюзик айдъл“ 3. От края на 2009 до 2011 г. са водещи и продуценти на вечерното шоу – „Шоуто на Иван & Андрей“ по Нова телевизия. В същата телевизия правят и 8-часовото магазинно уикенд предаване – „Станция НОВА“. От 2012 г. са съпродуценти с Кеворк Кеворкян на предаването „Всяка неделя“ до последното му, засега, сваляне от екран през 2014 г.

Семейството на Андрей Арнаудов, по бащина линия, произхожда от Егейска Македония. През 2009 г. „Междинна станция“ продуцира българо-македонския телевизионен проект „Music Idol“ 3, излъчван от bTV и от тогавашната македонска Национална телевизия „А1“. От 2017 г. компанията е съорганизатор и продуцент на българо-македонския фестивал „One love“.

В периода 2006 – 2010 г. имат офис и в Белград, който отговаря за продукциите им в Сърбия, част от които са излъчвани в праймтайма на националната сръбска телевизия „Fox Televizija“.

От 2015 г. Андрей и Иван са водещи и продуценти на риалити предаването „Фермата".

През 2016 г. Андрей Арнаудов основава неправителствената организация „ДНК - Движение за национална кауза“, обединяваща лица от различни сфери на обществения живот.

От 2016 г. ДНК реализира кампания за насърчаване на раждаемостта у нас – „Направи го за България“, чиято цел е да мотивира младите хора да станат родители, без да отлагат момента. От 2019 г. кампанията се казва „ Направи го сега“ и освен да мотивира, цели да информира за рисковете, които крие закъснялото родителство. Създава платформата „Bulgaria wants you“, която свързва бизнеса и младите българи у нас и по света, чрез предоставяне на работа и възможност за живот в България.

През 2019 г. към организацията е създаден Обществен съвет с участието на българи с различни професии и кариера – д-р Милен Врабевски, Радослав Янков, Владо Николов, Калоян Георгиев, Димитър Цоцорков, Димо Спасов, Пенко Пенков, Иван Христов.

Женен е за бившата спортистка, модел и настоящ ТВ редактор – Емануела Толева. Имат син – Васил.

Андрей Арнаудов е националист, интересува се от българската история и политика и харесва Италия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!