Рожден ден празнува Анелия

снимка: OstapBender, Уикипедия

Анелия Георгиева Атанасова, по-известна само като Анелия, е българска попфолк певица. Тя също е автор на песни и моден дизайнер. За почти 20 години професионална творческа кариера Анелия е сред българските изпълнители, които са спечелили най-много и едни от най-престижните награди за музика, красота и стил.

Анелия е родена на 1 юли 1982 г. в град Стара Загора, в семейството на Светла и Георги Атанасови. Майка ѝ е родом от Санданския край (дядото на Анелия по майчина линия е от с. Ласкарево, баба ѝ е от с. Любовка), но още малка се премества със семейството си в Стара Загора. В рода на Анелия по майчина линия има музиканти, а дядовците ѝ са гайдари и тамбуристи. Кръстена е на дядо си по бащина линия, Атанас. Майка ѝ пее в група до 35-годишна.

Анелия започва да взима уроци по пиано още в детската градина. Когато е във 2-ри клас, по инициатива на нейна учителка по пеене в началното училище Славка Иванова е сформирано триото „Гласовити тракийчета“, в което участват Анелия и още две нейни съученички. През 1994 г. триото записва в „Балкантон“ собствена плоча с народни песни, предимно от Тракийската фолклорна област. Също по инициатива на Славка Иванова, след това Анелия пее в малкия хор на ансамбъл „Загорче“. През този период тя ходи и на уроци по народни танци и тренира художествена гимнастика. По препоръка на Димитър Колев, диригент в Радио „Стара Загора“, в началото на 5-и клас започва да учи гъдулка при Начко Влайков.

През 1996 г. Анелия е приета в Средното музикално училиже „Филип Кутев“ в Котел – пета в класирането на приетите ученици с оценка 6,00 по гъдулка и 5,50 по солфеж. Впоследствие с гъдулката получава и множество награди. През 2001 г. завършва училището със специалност „Гъдулка“.

Преди да завърши музикалното си образование, се запознава с Милко Калайджиев – музикант и дългогодишен изпълнител на попфолк музика. По молба на неин познат и със съгласието на певеца, Анелия изпълнява една песен. „Онемях, като я чух“, спомня си после Милко Калайджиев. Впоследствие, по молба на друг музикант, Драгия Русев, син на тракийската певица Динка Русева, се съгласява да пее в Швейцария, където работи Драгия по това време. През есента на 2001 г. Анелия прави за един месец репертоар от над 100 сръбски песни. След два месеца работа в Цюрих и Бриг Анелия се връща в България и се среща с Милко Калайджиев, който я завежда на пробен запис в „Пайнер Мюзик“, тъй като знае, че по това време Тодор Димитров-Токича търси изпълнители за новия лейбъл „Про Мюзик“ на Пайнер.

В началото на февруари 2003 г. започва връзка, на 10 май същата година се сгодява, а на 1 юни се омъжва в София за бизнесмена Константин Динев. Венчавката на младото семейство се извършва в църквата „Света Неделя“, кумуват им Мая и Георги Илиеви. Билбордове с лика на Анелия и реклама на ресторант „Кошарите“ се появяват из цяла София през декември 2002 г. Динев продуцира няколко попфолк албума, подкрепя финансово концерти, фестивали и турнета на съпругата си. От август 2003 г. Анелия спира временно с участията поради бременността си. На 29 декември 2003 г. се ражда дъщеря ѝ. Кръщават я Ивон, на бащата на съпруга ѝ Иван. През лятото на 2005 г. Анелия е приета в Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“, специалност „Поп и джаз пеене“.

През 2007 г. Анелия, Камелия и Ивана участват в кампанията „Не сте сами“, допринесла за свободата на българските медици в Либия.

През 2016 г. Анелия е сред първите посланици на Holiday Heroes, които през 2012 година започват да разпространяват идеята да се помогне на хиляди социално слаби семейства, самотни майки, хора в неравностойно положение да получат пълни празнични пакети с хранителни продукти. Изпълнителката става част от първата организация за директна благотворителност в България, като заедно със стотици доброволци доставя пакети директно до домовете на семействата, за да бъде трапезата им наистина празнична за Коледа и Великден.

През 2020 г. Анелия и други изпълнители участват в националната кампания на Българския червен кръст „Заедно срещу COVID-19“.

Редактор "Екип на Петел",

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