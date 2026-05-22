Рожден ден празнува Антон Хекимян

Булфото

Антон Хекимян днес има рожден ден.

Антон Хекимян е журналист и политик, бивш директор на „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV от 22 декември 2020 година до 22 септември 2023 година. През есента на 2023 година е кандидат за кмет на София от ГЕРБ.

Роден е на 22 май 1984 г. в Стара Загора. Майка му е българка, а баща му – арменец. Хекимян завършва езиковата гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора с немски и английски. След завършване на средното си образование започва да следва журналистика. Започва работа в bTV още докато учи в Софийския университет.

През 2016 г. получава награда за журналистика: „за обективно отразяване на позициите на Българската търговско-промишлена палата и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита“. На церемонията по връчването Хекимян казва, че макар само неговото име да е върху грамотата, тя е признание за работата на целия му екип. По-късно същата година той получава и отличието на Академията за мода "БГ модна икона 2016"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!