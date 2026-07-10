Рожден ден празнува Белослава

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На 10 юли рожден ден има Белослава.

Белослава (Белослава Бориславова Йонова) е българска певица, текстописец и музикален продуцент. Нейна майка е актрисата Анета Сотирова.

Белослава е родена на 10 юли 1974 г. в София, България. Средното си образование завършва в СОУ А.С.Пушкин, гр. София. Още от детска възраст се занимава с пеене и свири на пиано, като повече от 10 години е част от детския радиохор на Българско национално радио. Завършва Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (факултет „Поп и Джаз“ със специалност „Пеене“ в класа на професор Найден Андреев) и „Рекламна фотография“ в Лос Анжелис САЩ. След завръщането си в България, Белослава се отдава изцяло на музиката.

Музикалната кариера на Белослава започва през 1998 г, когато сформира своя група, носеща името „Трип“. Кадифеният и топъл глас, както и стилът ориентиран към соул и джаз музиката, провокират пресата да определи Белослава като „бялата негърка“[2] на българската музикална сцена. Сама пише текстовете на песните си.

През 2001 г. излиза дебютният и първи студиен музикален албум на Белослава – „ Улици“. Aвтори на музиката и аранжиментите в него са Живко Петров и Петър Дундаков. Междувременно Белослава основава своя звукозаписна компания BlueBubu Music. На 1 декември 2005 г. на музикалния пазар се появява и вторият музикален албум на Белослава „Слушай ме“. Към него са заснети общо шест видеоклипа, чиито автори са Теди и Темелко Темелкови, Васил Стефанов и Валери Милев. Третият поред музикален албум „Когато има защо...“ излиза през 2012 г. Четири години по-късно, през 2016 г. излиза четвъртият поред музикален албум, носещ името „Красотата“. За разлика от предходните, той е двоен. В него като автори на музиката се включват Антони Рикев, Живко Петров и Явор Коен. Видеоклиповете са общо пет и са дело на Неда Морфова, Темелко Темелков, Васил Стефанов, Бойко Щонов.

В концертната и студийна дейност на Белослава участие взимат Живко Петров (пиано), Петър Дундаков от „Тибетски сърца“, Димитър Карамфилов (контрабас, бас китара), Петър Славов (младши) (контрабас), Мирослав Иванов (китара), Димитър Семов (барабани), Росен Захариев (тромпет, перкусии), Георги Станков – Хорхе(китара), Шибил Бенев (китара), Антони Рикев (китара), Николай Данев – (барабани), Радослав Славчев (бас китара), Елена Кокорска (певица), Александър Славчев (певец), Лили Йончева (перкусии), Мартен Роберто (диджей), Деси Андонова (диджей, певица) и др.

Белослава има съвместни музикални проекти с популярни изпълнители, като Ъпсурт, Графа, Васил Петров, Мария Илиева, Орлин Павлов, Спенс, Бобо, Вензи, Любо Киров, Стефан Вълдобрев, Рут Колева, Стан Колев (диджей), Sound Solutions, Tri O Five и др.

Активната творческа биография на Белослава включва участия на престижни форуми като: A to Jazz Festival, Международен Джаз Фестивал Банско, Sofia Jazz Peak, Plovdiv Jazz Fest, както и традиционния Аполония (фестивал). В края на 2013 г. Белослава, Мария Илиева, Орлин Павлов и Любо Киров участват в Акустичен концерт „Ние избрахме музиката“, по идея на Живко Петров и провел се в Зала 1 на НДК.

. През 2014 г. Белослава, Лили Йончева и Natalie Stewart (известна като The Floacist) изнасят съвместен концерт в Hideaway (джаз клуб) – Лондон, Великобритания

. През същата година се ражда идеята за съвместни концерти на Белослава, Рут Колева и Миленита, като всяка от тях представя своите собствени музикални проекти. Концертите се превръщат в традиция и се провеждат всяка година по няколко пъти.

На 29 юни 2014 г. Белослава е гост изпълнител на концерт на „Lufthansa Orchester“. Събитието е проведено на нетрадиционно място – самолетен хангар на Аерогра „София“ преобразен в концертна зала.През 2015 г. и 2016 г. Белослава е гост на Plovdiv Jazz Fest и заедно с Хилда Казасян, Андрония Попова и Мирослава Кацарова представят музикалните проекти "Четири дами пеят JAZZ“ (2015) и „Четири дами пеят BOSSA NOVA“ (2016)

Белослава участва в българските дублажи на филмите „Весели крачета 2“, „Роботи“, където си партнира с Руши Виденлиев, както и „Мечо Пух“.

Редактор "Екип на Петел",

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