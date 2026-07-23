Рожден ден празнува Даниел Радклиф

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Даниел Радклиф празнува рожден ден! Актьорът навършва 37 години

Световноизвестният британски актьор Даниел Радклиф, останал в сърцата на милиони с ролята си на момчето магьосник Хари Потър, празнува своя рожден ден. Роден на 23 юли 1989 г. в Лондон, днес той навършва 37 години.

От Хогуортс до Бродуей

Ранен старт : Дебютира на екрана едва на 10-годишна възраст в продукцията „Дейвид Копърфийлд“.

Глобален феномен : Избран е сред хиляди кандидати за ролята на Хари Потър, която играе в продължение на 10 години (2001–2011).

След магията : Радклиф успешно избяга от капана на едната роля с участия в провокативни филми като „Swiss Army Man“ и „Оръжия Акимбо“.

Големият триумф : През последните години спечели признанието на критиката на театралната сцена, като през 2024 г. грабна престижната награда „Тони“ за мюзикъла „Merrily We Roll Along“.

Днес Радклиф съчетава успешно кариерата си в киното и театъра с ролята си на баща, след като през 2023 г. му се роди първото дете от партньорката му Ерин Дार्क.

Редактор "Екип на Петел",

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