Рожден ден празнува Десислава Радева

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Тя е родена в Бургас на 9 юли 1969 г. Учи в Английска гимназия „Гео Милев“ гр. Бургас, а след това и в Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси и кредит. Владее английски и руски език.



В студентските си години работи като сътрудник на министъра на земеделието Румен Христов.



Продължава своята кариера като офис мениджър в телевизионните продукции Каналето и Хъшове, впоследствие отговаря за връзките с обществеността в Българска музикална компания.



По-късно става асистент на генералния мениджър на Хайнекен България.



Работила е като маркетингов експерт в строителни хипермаркети „Мастерхаус“, Бургас, като PR и комуникационен мениджър в екипа на Top Communication GmbH (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Давос, Швейцария – Communication on Top) и като маркетинг мениджър във Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Била е и част от екипа на Менпауър Груп.



От 2011 година работи в командването на Военновъздушни сили на България. През 2014 година отговаря за външната и вътрешната комуникацията на институцията. През същата година Десислава Радева инициира и популяризира авиошоу на ВВС, състояло се на летище Враждебна, София и събрало над 100 000 присъстващи. Автор и сценарист на множество късометражни филми за ВВС.



През 2016 година взема активно участие в кандидат-президентската кампания на своя съпруг Румен Радев.



През 2017 година учредява сдружение с нестопанска цел „Живата вода на България“, извършващо дейност в обществена полза.

От предишния си брак с политика от БСП Георги Свиленски Радева има син - Страхил, роден през 1997 г.

Редактор "Екип на Петел",

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