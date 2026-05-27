Рожден ден празнува Елена Йончева

снимка: Булфото

На 27 май рожден ден има Елена Йончева, журналистка, депутат в 44-ото НС.

Елена Николова Йончева е българска журналистка , политик, депутат в 44 Народно Събрание (НС), прессекретар на Президентвото (2017)

Елена Йончева е родена на 27 май 1964 г. в град София, България. Дъщеря е на Лариса и Никола Йончеви. Майка ѝ е рускиня, баща ѝ – българин. Има и брат Иван Йончев. Завършила е телевизионна журналистика в Москва с отличие.

От 1994 до 2009 г. има съвместно съжителство с политика Сергей Станишев, с когото се познават още от студентските си години в Москва.

Работи за петъчното предаване „Панорама“ по Канал 1 на БНТ, водеща е в Канал 1, в програмата „Екип 4“, както и в публицистичното предаване „Оригиналът “ по TV7, заедно с Иван Гарелов.

През 2012 г. със своя екип 16 дни снима живота в Халеб по време на гражданската война в Сирия.

Известна е с репортажите си от най-горещите точки на света, между които конфликтите в Косово, Алжир, Чечня, Израел, Афганистан, Ирак, Венецуела, Колумбия и др. Снимала е филм за българската база Свети Климент Охридски в Антарктида, за ромите в Лом, за футболиста от ПФК Левски Мариян Огнянов и др.

Автор е на четири документални филма за събитията в Украйна (Евромайданът, започнал през ноември 2013 г., и последвалата война в Донбас). През септември 2015 г. президентът на Украйна Петро Порошенко подписва забрана за влизане в страната на 388 политици и журналисти. Сред 41 журналисти и блогъри от цял свят попада и Йончева. След протести от страна на авторитетни хора и организации, между които и Комитетът за защита на журналистите, забраната за Елена Йончева и още 28 журналисти е отменена.

През 2017 г. Е. Йончева е част от инициативния комитет, издигнал за кандидат-президент Румен Радев. След като става президент, той я включва в екипа си като прессекретар на Президентството. Скоро след това тя напуска и е избрана за депутат в 44 Народно събрание от групата на БСП. Там Йончева продължава да се изявява като журналист – прави документални филми, в който личат слабостите на управлението. Тя прави филм за оградата по южната граница на България href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-5">[5]и демонстрира, че тя лесно може да бъде бъде премината, разпалвайки гнева на вицепремиера Валери Симеонов, който е отговорен за строежа на оградата. Той обвинява Йончева, че си служи с полуистини и подмяна на факти. Симеонов твърди че тя е заснела оградата, още по времето когато тя не е била готова. Като депутат Йончева влиза в конфликт с управляващите в т.ч. и с премиера Бойко Борисов и министър Боил Банов.

В началото на 2019 г. прокуратурата повдига обвинение срещу нея за пране на пари, свързано с аферата КТБ. Елена Йончева отговаря на обвиненията с думите, че това е опит за сплашване, който е свързан с разкритията ѝ за злоупотреби от страна на властимащи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!