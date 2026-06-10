Рожден ден празнува Елизабет Хърли

Кадър Patrick Toselli Елизабет

Родена е на 10 юни 1965 г. в Бейсингстоук, Великобритания.

Работи като модел за козметичната компания Estée Lauder, откакто е 29-годишна.[1] Като актриса е най-известна с ролите си на Ванеса Кенсингтън в „Остин Пауърс“ (1997) и Дявола в „Шеметна сделка“ (2000).[2]

През 2002 г. ражда син от Стив Бинг. Има един брак – от 2007 до 2011 г. е омъжена за Арун Наяр, от когото няма деца.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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