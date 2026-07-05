Рожден ден празнува Есил Дюран

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Есил Дюран е родена в Хасково (България) на 05 юли 1969 г. Започва да се занимава с танци от първи клас. Първи стъпки в пеенето започва, когато е на 16 години, с вокален педагог Борис Вълканов. През 1985 година участва в хасковска вокална група „Марса“.

Завършва Националната музикална академия в класа на Ирина Чмихова със специалност „поп и джаз пеене“.

Участвала е в журито на риалити форматите Music Idol и България търси талант

Редактор "Екип на Петел",

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