Рожден ден празнува Фики Стораро

Фикрет Тунчер Фикрет, по-известен като Фики, е български попфолк певец.

Фики е роден на 3 март 1995 г. в Шумен като Фикрет Тунчер Фикрет в семейството от турски произход на придобилия през следващите години широка известност попфолк музикант Тони Стораро.

Учи в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и през 2012 година е сред петимата ученици в училището, избрани за над 110-членния международен хор „Гласове на младежката музика“, който участва в програмата по откриването на Олимпийските игри в Лондон

