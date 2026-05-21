Рожден ден празнува Галена

Булфото

Рожден ден празнува поп певицата Галена.

Галина Вичева Генчева, известна с едноименния си псевдоним Галена, е българска попфолк и фолклорна певица.

Галена Вичева Генчева е родена на 21 май 1985 г. в Смядово. Според официалния ѝ сайт четири години изучава народно пеене в музикално училище в Шумен, въпреки че в града няма музикално училище.Две години по-късно се премества и продължава образованието си в Димитровград.

През 2009 г. ражда първото си дете – Стефан, а през 2017 г. втория си син – Александър.[

Ранна кариера

Галина Генчева започва кариерата си под сценичното име Галя и през 2004 година записва първата си песен „Можеш ли“, последвана през следващата година от „Ангел по лице, дявол по сърце“, „Лъжец“ и „Само миг“. През 2005 година издава шест песни – „Дъждовно реге“ през пролетта, „Екстаз“ през лятото, след това „Шефът“, „Чужди“ и „Харесвам те“ и в края на годината „Как не те е срам“.

През 2008 година е сред участниците в телевизионно танцувално състезание „Денсинг Старс“.

В края на април 2013 година излиза диск № 15 от поредицата „Златните хитове на Пайнер“, включващ 10 популярни песни на Галена. През лятото издава песента „Дай ми“, която анкета сред зрителите на телевизионното предаване на „Пайнер“ „Фолкмаратон“ обявява за „хит на лятото“.

На 24 февруари 2015 година се раздават годишните музикални награди на Телевизия Планета, собственост на издателя на Галена „Пайнер“, като тя получава четири награди, включително най-престижната награда на церемонията „Музикален идол на 2014“ През юни записва заедно с Преслава, Емилия, Деси Слава, Анелия и Цветелина Янева популярната народна песен „Лале ли си, зюмбюл ли си“, която изпълняват и на концерта „25 години Пайнер“ в Стара Загора, а през юли излиза и видеоклип към нея. На 8 юли излиза видеоклип към песента „Стара каравана“.Същият ден излиза видеото към най-новата песен на Борис Дали е с участието на Галена и Галин. В началото на август излиза „Кой“ петият и дуетният албум на Галена. Изключително приятно изненадани бяха меломаните, тъй като с албума излезе и новият дует на Галена, който този път е с Преслава. Песента носи заглавието „Живей“

