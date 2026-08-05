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Рожден ден празнува Георги Мамалев

Роден е на 5 август 1952 г. в с. Мамарчево, (Болярово). Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1977 г. в класа на проф. Енчо Халачев.

От 1977 г. е в Народния театър „Иван Вазов“. Сред театралните му роли са: Аврам Совалката в „Опит за летене“ от Йордан Радичков, Сречко Розмарина и Бато в „Сборен пункт“ от Д. Ковачевич, Загорецки в „От ума си тегли“ от Александър Грибоедов, Фратю в „Чичовци“ от Иван Вазов, Дромио от Сиракуза в „Комедия от грешки“ и Пък в „Сън в лятна нощ“ от Шекспир, Шура Балаганов във „Великият комбинатор“ по Иля Илф и Евгений Петров, Рафаеле в „Призраци в Неапол“ от Едуардо де Филипо.

Сред незабравимите му роли са Гошо от „Оркестър без име“, принц Алфонсо от „13-ата годеница на принца“, Стефан Стамболов в „Записки по българските въстания“ и капитан Мортимър от „Последни желания“. Участвал е в радио записи за БНР.

Член на СБФД (1989).

Мамалев, Павел Поппандов и Велко Кънев създават популярния проект НЛО, а по-късно и едниоменното телевизионно предаване Клуб НЛО. Извън групата Мамалев има и самостоятелни записи, някои от които са правени специално за сатиричния фестивал „Златният кос“, създаден през 1975 като пародия на „Златният Орфей“, но оцелял много по-дълго от него.

През 2002 г. Мамалев отбеляза юбилея си с моноспектакъла „Разбираш ли ме правилно?“. През 2005 г. води за кратко предаването „Свободно с Мамалев“ по БНТ. През 2008 г. участва в шоуто Dancing stars. Често играе в „Каналето“.

Редактор "Екип на Петел",

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