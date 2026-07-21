Рожден ден празнува Графа

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Владимир Кирилов Ампов (роден на 21 юли 1978), познат с артистичния си псевдоним Графа, е известен български поп певец, композитор и музикален продуцент. Син е на музикантите Тони Ампова и Кирил Ампов, и двамата част от трио „Спешен случай“.Първото участие на Графа пред публика е през 1988, когато той е на 10 години и заедно с трио „Спешен случай“ изпява песента „Мама, татко и аз“ пред публика. Следва продължението „Мама, татко и аз №2“ и първата му солова песен „Мандарини“. Дебютният албум „Гумени човечета“ излиза на 29 ноември 1993 г. В края на 1994 г. излиза първи винилов макси сингъл: All Right, Baby, а през следващата година и вторият – Jump in the river. На 21 юли 1995 г. печели голямата награда на фестивала „Синята перла на Ровин“ в Хърватия.

През 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 година Графа е треньор в пет сезона на музикалното риалити „Гласът на България“, което се излъчва по БТВ.

Графа пише сингли за някои български изпълнители, между които Руши Видинлиев („Хотел **“, „БГ ТВ“), Любо Киров („Отново вярвам“), БУБА („Напред-назад“), Мария Илиева („Идваш към мен“, „Минало“), Петър Антонов (5.45 АМ), Маги Джанаварова и Нора Караиванова („Колко струваш“), Николай Манолов („Как го правиш“), Михаела Филева („Опасно близки“, „Приливи и отливи“, „Инкогнито“ и др.), Дивна („Моята музика“), Вензи („Щом ти си до мен“ и др.), Виктория Георгиева („Част от мен“, „Незавършен роман“), Поли Генова („Още“), Лидия Ганева („Вълшебен ден“, „Милиони причини“), Нели Рангелова („Вкус на мед“), Радко Петков („Ябълката на раздора“).На 9 ноември 2008 г. се жени за дългогодишната си приятелка Мария, а навръх Великден (19 април 2009 г.) му се ражда син – Крис. На 31 юли 2011 г. се ражда дъщеря му Никол.

Редактор "Екип на Петел",

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