Рожден ден празнува Григор Димитров

Григор Димитров Димитров е български професионален тенисист. В своята кариера е спечелил 9 титли на сингъл от Световния Тур на ATP (Асоциацията на професионалните тенисисти). През октомври 2013 г. в Стокхолм, Димитров става първият българин спечелил титла на ATP Tour. През месец юли 2014 г. за първи път се изкачва в Топ 10 на най-добрите тенисисти в света. На 20 ноември 2017 г., след като печели титлата на заключителния финален турнир на ATP, достига до своето върхово постижение – 3-то място на сингъл в световната ранглиста и остава на тази позиция 10 последователни седмици.

В периода юли 2014 г. – ноември 2018 г. Григор Димитров общо 81 седмици е сред най-добрите десет тенисисти в света, от които 63 последователни седмици (21 август 2017 г. – 4 ноември 2018 г.). От 1 април 2024 г. отново е в Топ 10 на световната ранглиста на най-добрите тенисисти в света и остава там 43 седмици до 26 януари 2025 г. Така през своята кариера е бил общо 124 седмици сред първите десет тенисисти в световната ранглиста.

Преди професионалната си кариера Димитров се радва на успешна юношеска кариера, в която достига до номер 1 в световната ранглиста и печели през 2008 г. последователно титлите на сингъл при юношите на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ.

На Откритото първенство на Австралия през 2025 г., от активните тенисисти той е с най-дълга серия от последователни участия на турнирите от Големия шлем, общо 56.

Димитров е първият и единствен български тенисист, достигал до четвъртфинал или по-добре на всеки турнир от Големия шлем на сингъл, класирал се е за заключителния финален турнир на ATP и има финал на двойки (през 2011 г.). Печели наградата „Спортист на годината на България“ през 2014 и 2017 г. Избран е и за Спортист на Балканите за 2017 г.

До 16 март 2026 г. в професионалната си кариера единично има 478 победи от 781 изиграни срещи.

До март 2025 г. наградите му от тениса като професионален състезател се оценяват на 31 727 000 щатски долара.

Ранен живот

Григор Димитров е роден на 16 май 1991 г. в Хасково, България, като единствено дете на баща си Димитър Господинов Димитров, треньор по тенис, и майка си Мария, спортна учителка и бивша волейболистка. За първи път хваща ракета, когато е на три години, а от 5-годишна възраст започва да играе редовно в родния си град. В ранните му години за неговата подготовка се грижи баща му, но след като момчето доказва таланта си на турнирите за юноши става ясно, че той трябва да се развива в други условия. На 16-годишна възраст решава да се занимава професионално с тенис. По това време легендарния ни футболист Христо Стоичков по всякакъв начин му помага за развитието на неговата кариера. След това Димитров печели стипендия от фондацията на друг български футболист – Димитър Бербатов.

През 2007 г. Димитров се присъединява към академията Sanchez-Casal, където тренира под ръководството на Емилио Санчес и Пато Алварес.

Година по-късно Димитров се мести в Париж, където става част от академията на Патрик Муратоглу и прекарва там следващите четири сезона. През този период негови треньори са Петер Лундгрен, Питър Макнамара и самият Патрик Муратоглу. След като под тяхното ръководство не успява да постигне желания голям пробив в световния тенис, в края на 2012 г. българинът взема решение да се присъедини към шведската академия „Good to Great“ и с помощта на Микаел Тилстрьом дебютира в Топ 30 на световната ранглиста.

В началото на кариерата си той получава прякора „Baby Fed“ заради своя стил на игра и таланта на корта, подобен на този на Роджър Федерер.

