Рожден ден празнува Халил Мутлу

Снимка Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

Халил Мутлу (на турски: Halil Mutlu) е турски и български състезател по вдигане на тежести.

Роден е на 14 юли 1973 г. в село Постник, Момчилградско.

Притежател е на златни медали от олимпиадите в Сидни, Атланта и Атина. Освен това има повече от 20 подобрени световни рекорда. Тай е сред само четиримата щангисти, които са спечелили 3 олимпийски титли на 3 поредни олимпиади в историята на спорта вдигане на тежести.

Мутлу e от етническите турци в България (роден като Халил Алиев), където прави първите си стъпки в спорта. Възпитаник е на прочутия треньор Иван Абаджиев. Получава наказание от 2 години заради употреба на допинг пз 2005 г.

Редактор "Екип на Петел",

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