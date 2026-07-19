Рожден ден празнува Иван Лечев

снимка: Булфото

Иван Боянов Лечев е български китарист, цигулар и композитор.

Роден е на 19 юли 1956 г. в София. Започва да учи цигулка в класа на баща си цигуларя Боян Лечев. През 1975 г. завършва Музикалното училище в София. През 1981 г. завършва Музикалната академия също в София. Той е китарист на българската рок група „ФСБ“ от 1978 г.

През 90-те години е свирил и с българската рокгрупа „Стари муцуни“. Участва като гост-музикант в записите на албумите на Кирил Маричков, Георги Минчев, Дони и Момчил и в албума на Епизод от 2004 „Свети Патриарх Евтимий“.

От 2013 е член на Фондацията. През годините е писал песни за Ани Лозанова, като песента „Няма бряг“ и за други певци. През 2000 г. той създава и музикалното оформление на първата частна телевизия с национален ефир – bTV.

Жури е на „Гласът на България“ от 2017 до 2022 година. През първата, втората и четвъртата година, участници от неговия отбор стават победители.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!