Рожден ден празнува Иван Такев

кадър: БНТ

Иван Такев е български журналист.

Води рубриката „Да разлаем кучетата“ – сегмент от сутрешния блок на телевизия ТВ+. Бивш пресаташе на ЦСКА (София).

Иван Такев е роден на 28 юли 1957 година. Завършва специалностите „журналистика“ и „българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Такев е работил в отдел „Реклама“ на БСФС. След това е нает като нещатен сътрудник в БНР. През 1985 година става редактор в „Програма“ и „Култура“. Две години прекарва в радио „Свободна Европа“. През 1991 година започва работа като репортер в „По света и у нас“ на БНТ. Година по-късно е водещ на предаването „Отзвук“. През 1993 година специализира в Би Би Си. Такев е отговорен редактор на „Новини“ в Канал 1, както и главен редактор на отдел „Публицистика“. От 1998 до 2001 година работи в „Имидж“ АД, където е експерт по PR и реклама.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!