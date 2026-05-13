Рожден ден празнува Камен Воденичаров

Камен Борисов Воденичаров (роден на 13 май 1966 г.) е български актьор, певец, телевизионен водещ, режисьор, сценарист, комик и продуцент.

Родът на Воденичаров по майчина линия е от Кюстендил, а по бащина – от Ловеч. Дядо му по бащина линия е имал воденица, откъдето и произлиза фамилията Воденичаров.

Участва в създаването на „Независимите български студентски дружества“ и тяхната Федерация в периода 1989 – 1990 г. През 1990 г. завършва актьорско майсторство за куклен театър във ВИТИЗ в класа на проф. Николина Георгиева.

Камен Воденичаров е един от създателите на Студентска програма „Ку-Ку“ (1990) и предаването „Каналето“ (1995) заедно с Тончо Токмакчиев и Слави Трифонов.През 1995 г. създава и „Kамен Во студио“, което е съпродуцент на „Каналето“.

През 1998 г. поема ръководството на музикалния канал ММ, който съществува до 2010 г. Той е водещ на първи сезон на риалити шоуто „Сървайвър БГ“. От месец октомври 2010 г. до 2011 г. е водещ на шоуто на БНТ „В неделя с...“. От 2007 до 2018 г. участва в предаването „Шоуто на Канала“, на което е сценарист и режисьор.

От 6 ноември 2019 г. е водещ на шоуто „Вечерта на Ку-Ку бенд“ по 7/8 ТВ, от 7 ноември – на „Вечерта на...“ по същата телевизия, а от 9 септември 2024 г. – на куиз шоуто „Последният печели“ по БНТ 1

