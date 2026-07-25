Рожден ден празнува Къци Вапцаров

Снимка Булфото, архив

Къци Вапцаров, с рождено име Кръстю Георгиев Вапцаров, е телевизионен водещ на български забавни предавания.

Роден е на 25 юли 1963 г. в Русе. Завършва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Илков.

Своята телевизионна кариера започва с развлекателното предаване на БНТ „Невада“. През 1994 година започва развлекателното предаване „Риск печели, риск губи“.

През 2008 г. се дипломира като филмов режисьор в НАТФИЗ. Филмът му „Добре дошли на Земята“ е номиниран на 12-тия София Филм Фест, както и на „Послание към човека“ в Санкт Петербург, Русия, Beverly Hills Film Festival в САЩ, „World of Comedy Film Festival“ в канадския град Торонто, „San Luis Obispo Film Festival" в щата Калифорния, провеждащ се всеки делничен ден от 9 до 17 часа, САЩ, а и на фестивала „Philadelphia Independent Film Festival“, където печели 1-ва награда в категорията „Най-добър късометражен филм“.

Телевизионни предавания:

„Кой е по-по-най“ – развлекателно предаване, в което деца пеят песни или рецитират стихотворения: 90-те години на 20-ти век, 2000 до 2009 год. включит., 2010 до 2019 год. включит. (водещ и продуцент)

„Супершоу Невада“ – 1993 – 1994 г. (водещ)

„Риск печели, риск губи“ – 1994 – 2005 и 2013 г. (водещ и продуцент)

„Горчиво“ – 2005 – 2009 г. (продуцент)

„Любовни игри“ – 2009 г. (продуцент)

„VIP Brother 4“ – 2012 г. (участник, трето място)

„Като две капки вода 2“ – 2014 г. (участник, второ място)

„Big Brother All Stars 4“ – 2015 г. (участник, седмо място)

„Маскираният певец“ – 2019 г. (участник, „Шапката“, седмо място)

„Маскираният певец 2“ – 2020 г. (участник, „Бебето“, седмо място)

„Като две капки вода 9“ – 2021 г. (участник, осмо място)

„Маскираният певец 3“ - 2021 г. (гост-участник, „Шапката“)

Hell's Kitchen - 2023 г. (участник в Звездният отбор)

Филмография:

актьор

La donna e mobile (1993) Пасторът

АкаТаМус (1988)

режисьор

Господ се грижи за всички (2006)

Безсмъртието в древен Египет (2007)

Добре дошли на Земята (Welcome to Earth) (2008)

Global Crisis (2009)

Редактор "Екип на Петел",

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