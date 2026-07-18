Рожден ден празнува Кръстьо Лафазанов

снимка: Булфото,архив

Кръстю Василев Лафазанов е български театрален и филмов актьор, играл в известни български телевизионни предавания като „Улицата“ и „Събота късен следобед“ (по БНТ) и „Смях в залата“ (излъчвано по bTV).

Играе в телевизионното комедийно шоу „Комиците“.Роден е на 18 юли 1961 година във Варна в семейство на потомци на бежанци от Въмбел, Костурско. Майка му е медицинска сестра. След гимназията кандидатства стоматология и е приет. Кандидатства и във ВИТИЗ, като влиза след втория път. През 1985 година завършва актьорско майсторство за куклен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Елена Владова.Участва е в Детско-юношеския театър „Златното ключе“ Варна, при Катя Папазова. След това работи в Родопския драматичен театър в Смолян (1988 – 1989) и театър „Сириус“ (1989 – 1991).

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Звездата му изгрява в театъра на Теди Москов „Ла Страда“, където Лафазанов изиграва първите си големи роли и става партньор на Мая Новоселска (1991 – 1992). От 1993 година преминава в Народния театър „Иван Вазов“.

Лафазанов озвучава в анимационни филми от 2000 до 2007 година. Той е официалният глас на Шрек в едноименната анимационна поредица, озвучавал е в 3 филма и коледния филм „Блатната Коледа на Шрек“, но през 2010 година решава да не озвучи едноименния герой в „Шрек завинаги“, в който е заместен от Йордан Господинов-Дачко.

Запознава се с бъдещата си съпруга Елена Начева във ВИТИЗ и двамата се женят в трети курс. От брака си имат дъщеря Елица и син Георги-Крис. Елена Начева почива на 24 септември 2022 година.