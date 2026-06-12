Рожден ден празнува Кристиан Вигенин

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Кристиан Вигенин е роден на 12 юни 1975 г. в град София, България.

През 1998 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни отношения“ и „Макроикономика“. През 2001 г. прави специализация по Програмата по международно лидерство и икономическо развитие в Института за държавна администрация „Джон Кенеди“ в Харвардския университет, САЩ.

Професионална и политическа кариера

Политическата дейност на Вигенин започва през септември 1994 г., когато е на 19 години и става един от учредителите на Българската социалистическа младеж (БСМ). От ноември 1995 до март 1999 г. е съветник от квотата на БСП в Районен съвет Подуяне. До ноември 2000 г. заема следните постове в БСМ: член на Изпълнителното бюро на БСМ, секретар по международната дейност и заместник-председател на Националния съвет.

От май 2000 г. е избран за член на Висшия съвет на БСП, като от декември 2001 г. е член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет, а от юни 2002 г. – секретар на Висшия съвет. От декември 2005 г. ръководи Комисията по външна политика и международни връзки на Висшия съвет на БСП. Народен представител в XL народно събрание от „Коалиция за България“.

От 26 август 2005 до 31 декември 2006 г. е наблюдател в Европейския парламент. От 1 януари 2007 г. е член на ЕП, където участва в Комисията по външни работи и в Делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). От март 2007 г. е заместник-председател на Групата на Партията на европейските социалисти.

За изборите за членове на Европейския парламент през 2007 г. Вигенин е посочен за водач кандидатската листа на коалиция Платформа Европейски социалисти – Българска социалистическа партия и партия „Движение за социален хуманизъм“.

Кристиан Вигенин е избран за външен министър в програмното правителство на Пламен Орешарски на 29 май 2013 година.

Между 2017 и 2024 г. е заместник-председател на шест легислатури. На изборите за членове на Европейския парламент през 2024 г. е избран за евродепутат.

Редактор "Екип на Петел",

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