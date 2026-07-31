Рожден ден празнува Кристина Димитрова

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Кристина Димитрова е родена на 31 юли 1960 г

Днес повод за празнуване и почерпка имат:

У нас:

Проф. Васил Николов, член на Факултетния съвет във Факултета по агрономство в Аграрния университет – Пловдив, преподавател в катедра "Животновъдни науки". Бил е председател на Селскостопанската академия в периода юли 2017 – юни 2019 г.

Венка Стоянова, лекар, депутат от ГЕРБ в 43-ото и 44-ото НС

Д-р Владислав Прелезов, журналист, ръководител отдел „Връзки с обществеността“ в ТУ – София

Димитър Маргаритов, юрист, зам.-министър на икономиката в оставка, бивш председател на Комисията за защита на потребителите

Димо Райков, писател, автор е на няколко романа и сборници с разкази, между които „Писма до мъртвия брат“, „Париж, моят Париж.“, „Реката на смъртта“, „Диагноза: Българин в чужбина“, „Анхедония“

Проф. Иван Ничев, режисьор и сценарист. Режисира над 15 филма, между които „Звезди в косите, сълзи в очите“, „Бумеранг“,"Пътят към Коста дел Маресме“, „След края на света“, „Ганьо Балкански се завърна от Европа“, „Можеш ли да убиваш“. Удостоен е с орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството

Иван Цонов, вицеолимпийски шампион от игрите в Сеул, 1988, постигнал европейска титла, три сребърни и два бронзови медала от първенства на контитента, носител на златния пояс на "Дан Колов" за 1990, сребърен медалист от световното първенство по борба за ветерани в Пловдив, октомври 2017 г. Бил е треньор на националния ни отбор по свободна борба

Константин Каменаров, журналист, генерален директор на Българската национална телевизия от 1 септември 2017 до 24 април 2019

Кристина Димитрова, поп певица с дузина албуми, 5 от които в дует с Орлин Горанов. През годините на нейното творчество с нея работят композитори като Зорница Попова, Найден Андреев, Мария Ганева, Морис Аладжем и др., а автор на почти всички текстове на песните й е светският хроникьор и бивш съпруг Иван Тенев

Маргарит Николов, режисьор на драмата „Дневна светлина“, на четирисерийния „По дирята на безследно изчезналите“ и др., отличен с грамота и почетен знак "Златен век" - огърлие за значим принос в развитието на българската култура и национална идентичност

Пенчо Милков, кмет на Русе, бивш депутат от БСП в 44-ото НС в периода 2017 – 2019.

Д-р Петко Николов, бивш председател на Патентното ведомство на Република България

Станимир Илчев, съпредседател на НДСВ, бивш евродепутат и народен представител в 39-то и 40-то НС

Христо Терзийски, депутат от ГЕРБ-СДС в 45-ото, 46-ото и 47.ото НС, министър на вътрешните работи в периода 24 юли 2020 - 12 май 2021. Бил е директор на Главна дирекция “Национална полиция”

Христо Щерионов, главен директор на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) от 25.09.2020 г. Бил е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Летище София ЕАД (2013-2017) и на същия пост на Летище Пловдив

Цветелина (Добрева), поп-фолк и фолклорна певица. Любопитен факт: Завършва с отличие магистратура по “Консултативна психология”, пише стихове, събрани в поетичната “Фабрика за мечтатели”, автор е и на книгите "Сферата на Любовта“, "Тя“ и аудиокнигата „Преходът“

Редактор "Екип на Петел",

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