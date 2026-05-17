Рожден ден празнува Лили Игнатова

Родена е на 17 май 1965 г. в София. Дъщеря е на Павел Игнатов, бордови инженер в първия презокеански полет на българската гражданска авиация.

Едно от т.нар. Златни момичета. Била е състезателка на спортен клуб „Левски“, София. Треньорки са ѝ били Златка Бончева и Нешка Робева. Завършва Националната спортна академия. Има 19 златни, 12 сребърни и 2 бронзови медала от европейски, световни първенства и Световната купа по художествена гимнастика с различните уреди и в многобоя. Единствената състезателка по художествена гимнастика два пъти носител на световната купа – през 1983 г. в Белград и през 1986 г. в Токио.

Отличия

1980, Европейско първенство в Амстердам, Нидерландия – сребърен медал в многобоя, злато с бухалки и лента, сребро с обръч

1981, Световно първенство в Мюнхен, ФРГ – сребърен медал в многобоя, златен на въженце и обръч, сребърен с бухалки

1982, Европейско първенство в Ставангер, Норвегия – 5-о място в многобоя, златен медал с лента

1983, Световно първенство в Страсбург, Франция – сребърен медал в многобоя, златен с топка и с бухалки, бронзов с обръч

1984, Европейско първенство във Виена, Австрия – 4-та в многобоя, златен медал с обръч и сребърен медал с топка

1985, Световно първенство във Валядолид, Испания – сребърен медал в многобоя, златен на топка и бухалки, бронзов с въженце

6 пъти носителка на Купата „Жулиета Шишманова“ – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986 г.

2-кратна носителка на Световната купа – 1983 г. в Белград и 1986 г. в Токио

1986, Европейско първенство във Флоренция, Италия – златен медал в многобоя, златен на бухалки и въженце, сребърен медал на лента

